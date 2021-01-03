Hatay'da okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çöğürlü Mahallesi'ndeki bir okulda gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Okul ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, görüntülerden tespit ettiği E.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada okuldan çalındığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: AA
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