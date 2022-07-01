Son dakika haber... Okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

01.07.2022 15:40

Son dakika haberler... Okuldan hırsızlık yaptıkları iddiası Zanlıların sevk görüntüleri Hatay'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandıHATAY - Antakya ilçesinde okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Okuldan hırsızlık yaptıkları iddiası

Zanlıların sevk görüntüleri Hatay'da okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

HATAY - Antakya ilçesinde okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince Mahallesi'ndeki liseden çeşitli malzemeler çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.F.K, S.H, H.B. ile A.K. gözaltına alındı.

Adreslerde okuldan çalındığı belirlenen demir kapı, merdiven korkuluğu ve kalorifer peteği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.F.K, H.B. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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