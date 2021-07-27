Hatay'da okuldan ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki okuldan çeşitli malzemelerle bir iş yerinden 2 motosiklet çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Ürgenpaşa Mahallesinde bir iş yerinde 2 motosiklet ile iki okulda çeşitli malzemeler çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerini tespit ettikleri 5 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada motosikletlerle ile çeşitli okul malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.