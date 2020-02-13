Hatay'da okullar tatil edildi - Son Dakika
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Hatay'da okullar tatil edildi

6 saat önce

Hatay'da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

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Hatay'da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.


Vali Rahmi Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı. - HATAY

Rahmi Doğan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:01 Kaynak: İHA
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