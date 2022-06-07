Sokakta ölü bulunan kadının düşme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Sokakta ölü bulunan kadının düşme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

07.06.2022 13:55

Sokakta ölü bulunan kadının düşme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokakta ölü olarak bulunan 31 yaşındaki Aylin Arslan'ın bir binaya girdiği ve düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokakta ölü bulunan kadının düşme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokakta ölü olarak bulunan 31 yaşındaki Aylin Arslan'ın bir binaya girdiği ve düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yolda yürüyen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kadının hayatını kaybettiği ve 31 yaşındaki Aylin Arslan olduğu öğrenildi.

Aylin Arslan'ın sokağa geldiği, binaya girdiği ve yola düştüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Samandağ Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sokakta ölü bulunan kadının düşme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Sokakta ölü bulunan kadının düşme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Sokakta ölü bulunan kadının düşme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Sokakta ölü bulunan kadının düşme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Sokakta ölü bulunan kadının düşme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Sokakta ölü bulunan kadının düşme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta ölü bulunan kadının düşme anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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