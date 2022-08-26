Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Yaralılar, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Mert Yurtsever burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay 'da önce yön levhasına ardından otomobile çarpan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

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