Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

26.08.2022 03:06
Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Hatay'da önce yön levhasına ardından otomobile çarpan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Hatay'da önce yön levhasına ardından otomobile çarpan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Merkez Antakya ilçesinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 31 AEE 433 plakalı motosiklet, Atatürk Caddesi Vali Ürgen Parkı kavşağında, önce trafik levhasına ardından seyir halindeki 31 ANP 24 plakalı otomobile çarptı.

Kazada motosiklette bulunan Mustafa Mert Yurtsever ile Günay C. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Mert Yurtsever burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da kaza yapan motosikletteki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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