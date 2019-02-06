Hatay'da ""Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığı
tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Hatay
'ın çeşitli ilçelerinde etkinlikler düzenlendi. Kırıkhan
'da 4 farklı noktada uygulama yapan Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şube ekipleri etkinlik hakkında sürücü ve yayaları bilgilendirerek broşür dağıttı.
Etkinliğe Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu
ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç
'da katıldı.
Hassa
Hassa İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri aralarında okul önlerinin de bulunduğu 6 farklı noktada, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla trafik uygulaması yaptı.
Sürücülere kampanyayla ilgili uyarıcı broşürlerin dağıtıldığı etkinliğe, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Nuri Dilek, İlçe Emniyet Amiri Serkan Beyoğlu
ile diğer kurum amirleri katıldı.
Yayladağı
Yayladağı Anadolu Lisesi
önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Güler
ve İlçe Emniyet Amiri Şükrü Coşkun ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.
Etkinlik, yaklaşık 30 polisin katılımıyla okul önleri, çarşı merkezi gibi değişik yerlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Yaya öncelikli trafik için hazırlanan broşürler, trafik polisleri tarafından sürücülere dağıtılarak yayalara öncelik verilmesi hususunda bilgilendirmeler yapıldı.
Öğrencilerin polis kıyafeti giyerek trafik uygulaması yaptığı etkinlikte Kaymakam Yüce, katılımcılarla beraber yaya şeridini kullanarak yolun karşısına geçti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Yüce, "Bizler yaya geçidini kullanacağız. Bizler yaya geçidini kullanırken sürücüler her daim durmak zorunda. Bunun gibi yaya geçidinin olduğu yerlerde öncelik her zaman bizlere ait." İfadelerini kullandı.
Dörtyol
Dörtyol'da da Kaymakamlık
koordinesinde Sanayi Mahallesi Çaylı
Caddesi'nde etkinlik düzenlendi.
Kaymakam Murat Bulacak
, İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Kabataş
, daire amirleri öğrenci gurupları ile vatandaşların katıldığı etkinlikte sürücülere broşürler dağıtıldı.