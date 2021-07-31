HATAY'DA ORMAN SINIRINDA BAHÇE YANGINI - Son Dakika

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alan sınırındaki bahçede çıkan yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

İlçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'ndeki meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alan sınırındaki yangın bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgedekilerin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini yangında, 15 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.