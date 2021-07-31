Hatay'da orman sınırında bahçe yangını (2) - Son Dakika

İLÇEDE 2'NCİ YANGIN DA SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, orman sınırındaki bahçede sabah çıkan ve kontrol altına alınan yangının ardından öğle saatlerinde farklı noktada da yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, dozer ile yer ekipleri sevk edildi. 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 1,5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İzzet NAZLI- Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ (Hatay),