Hatay'da orman yangını - Son Dakika

Hatay'da orman yangını

Hatay'da gece saatlerinde orman yangını çıktı.

Hatay'da gece saatlerinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, güçlükle kontrol altına alındı. Antakya ilçesine bağlı Gökçegöz mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale eden Antakya Orman İşletme ekiplerine, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi. Orman yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri orman yangınıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. - HATAY

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