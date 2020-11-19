Son dakika haberleri: Hatay'da korkutan orman yangını - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hatay'da korkutan orman yangını
19.11.2020 21:35
Son dakika gelişmesine göre Hatay'da korkutan orman yangını Hatay'ın İskenderun ilçesinde yine rüzgarın çok olduğu günde orman yangını çıktı.
Hatay'da korkutan orman yangını
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yine rüzgarın çok olduğu günde orman yangını çıktı. Cırtıman ve Düğünyurdu köylerinin kesiştiği noktada çıkan yangına müdahale sürüyor.
Son zamanda adı orman yangınlarıyla anılan İskenderun ilçesinde yine orman yangını çıktı. Cırtıman ve Düğünyurdu köylerinin kesiştiği noktada çıkan orman yangınına çok sayıda arazöz ve personelin müdahale ettiği bildirildi. Yangına 16 arazözle müdahale sürerken, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de orman işletme ekiplerine destek verdiği öğrenildi.
Yangının yine rüzgarlı havada çıkması ise akıllarda soru işareti bıraktı.
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