Son Dakika Haberleri: Hatay'da orman yangını (2)
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Hatay'da orman yangını (2)

1 saat önce

KONTROL ALTINA ALINDI, 5 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜAkşam saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

Hatay'da orman yangını (2), System.String[]

KONTROL ALTINA ALINDI, 5 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Akşam saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 hektar orrmanlık alanın zarar gördüğü belirtilirten, ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
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