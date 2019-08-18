Hatay'da orman yangını (2)
1 saat önce
KONTROL ALTINA ALINDI, 5 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜAkşam saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINA ALINDI, 5 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Akşam saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 hektar orrmanlık alanın zarar gördüğü belirtilirten, ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kuşadası Yaylaköy'de yangın Kuşadası'nda zeytinlik yangını Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak Tarkan'dan Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine şarkılı tepki!