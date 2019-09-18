Hatay'da orman yangını (2)
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TEK NOKTADA YANGIN DEVAM EDİYORHatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkiindeki ormanlık alanda birçok noktada başladıktan sonra birleşen yangın geniş alanda devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:16 Kaynak: DHA
TEK NOKTADA YANGIN DEVAM EDİYOR
Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkiindeki ormanlık alanda birçok noktada başladıktan sonra birleşen yangın geniş alanda devam ediyor. Gece olması nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangın, ekiplerin karadan güçlükle yaptığı müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hüseyin BOZOK/HATAY,
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