Hatay'da Orman Yangını
28 dakika önce
Hatay'da orman yangınıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı.
Hatay
'da orman yangını
HATAY - Hatay'ın Samandağ
ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nin yakınlarında bulunan sit alanında bitki örtüsü yangını meydana geldi. Orman yangınlarıyla mücadele ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışma başlattıkları öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:48 Kaynak: İHA
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