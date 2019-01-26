Son Dakika Haberleri: Hatay'da Orman Yangını

Hatay'da Orman Yangını

28 dakika önce

Hatay'da orman yangınıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı.

Hatay'da orman yangını

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nin yakınlarında bulunan sit alanında bitki örtüsü yangını meydana geldi. Orman yangınlarıyla mücadele ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışma başlattıkları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa
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