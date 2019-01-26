Son Dakika Haberleri: Hatay'da Orman Yangını

Hatay'da Orman Yangını

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.


Kapısuyu Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.


Dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Yerleşim yerine yakın olan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.


Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:42 Kaynak: AA

İtfaiye, Samandağ, Hatay, Güncel
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