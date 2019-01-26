Hatay'da Orman Yangını
1 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.
Hatay
'ın Samandağ
ilçesinde çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan sit alanında belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yangında 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Yangın söndürme çalışmalarında yüksek alandan aşağıya düşerek yaralanan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:18 Kaynak: İHA
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