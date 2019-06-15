Son Dakika Haberleri: Hatay'da orman yangını
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Hatay'da orman yangını

3 saat önce

Hatay'daki, Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Hatay'daki, Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, 3 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:54 Kaynak: AA
Hatay, Güncel
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