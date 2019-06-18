Hatay'da orman yangını
19 dakika önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:32 Kaynak: İHA
'ın Kırıkhan
ilçesinde ormanlık alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimar Sinan
Mahallesi'nde bulunan mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 4 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - HATAY
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