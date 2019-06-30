Hatay'da orman yangını
58 dakika önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:15 Kaynak: AA
'ın Arsuz
ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tülek Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bahçe temizliği yapıldığı sırada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına helikopter, 3 arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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