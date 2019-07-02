Son Dakika Haberleri: Hatay'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da orman yangını

44 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında 4 dönüm alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlıca Mahallesi'nde yol kenarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere 3 arazöz, 2 su tankı, 1 ilk müdahale aracı ve 16 işçiyle müdahale edildi.
Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışları sürüyor.
Hatay'da orman yangını
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:50 Kaynak: AA
Narlıca, Antakya, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı! 1 ölü, 15 yaralı Madımak olaylarına tanık olan Karamollaoğlu'ndan çağrı: Karanlık eller ortaya çıkarılsın Ünlü isimler, 26 sene önce yaşanan Madımak olayını andı Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:34:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]