Hatay'da orman yangını
2 saat önce
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alanda zarar oluştu.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:31 Kaynak: AA
'ın merkez Antakya
ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alanda zarar oluştu.
Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankı ve 15 yer işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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