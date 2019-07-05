Son Dakika Haberleri: Hatay'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da orman yangını

2 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alanda zarar oluştu.

Hatay'da orman yangını, System.String[]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alanda zarar oluştu.
Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankı ve 15 yer işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:31 Kaynak: AA
Antakya, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berfin'in yüzüne asit türü sıvı atan sanık hakim karşısında Mahalleli esrarengiz 2 kişinin peşinde! Sabaha kadar nöbetteler İstanbul'da korkutan yangın! Bölgeyi yoğun duman kapladı New York'tan kalkan uçakta yangın paniği! Acil iniş yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:33:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]