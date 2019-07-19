Hatay'da orman yangını
1 saat önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:50 Kaynak: İHA
'ın Yayladağı
ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamaltı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Antakya
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 6 arazöz, 3 su tankı ve 20 yer işçisiyle müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - HATAY
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