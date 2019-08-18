Son Dakika Haberleri: Hatay'da orman yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay'da orman yangını

32 dakika önce

Hatay'da orman yangınıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını meydana geldi.

Hatay'da orman yangını
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 hektarlık alanı etkisi altına alan yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Yangın, ilçeye bağlı Kisecik Mahallesi Gediktepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede 3 hektarlık alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine alana Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlarında ekiplere yardım ettiği yangın, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İtfaiye, Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuşadası'nda zeytinlik yangını
SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN 9 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ -2 Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak Taksim'de Afganistan ve Pakistan uyruklu kişiler kesici aletlerle birbirine girdi! Olay anı kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 20:42:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]