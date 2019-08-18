Hatay'da orman yangını
32 dakika önce
Hatay'da orman yangınıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını meydana geldi.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:10 Kaynak: İHA
'da orman yangını
HATAY - Hatay'ın Antakya
ilçesinde orman yangını meydana geldi. İtfaiye
ekipleri, yaklaşık 3 hektarlık alanı etkisi altına alan yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Yangın, ilçeye bağlı Kisecik
Mahallesi Gediktepe
mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede 3 hektarlık alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine alana Antakya Orman İşletme Müdürlüğü
ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlarında ekiplere yardım ettiği yangın, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kuşadası'nda zeytinlik yangını SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN 9 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ -2 Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak Taksim'de Afganistan ve Pakistan uyruklu kişiler kesici aletlerle birbirine girdi! Olay anı kameraya yansıdı