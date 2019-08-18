Son Dakika Haberleri: Hatay'da orman yangını
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Hatay'da orman yangını

20 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 hektarlık alanı etkisi altına alan yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kisecik Mahallesi Gediktepe mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede 3 hektarlık alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine alana Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında ekiplere yardım ettiği yangın, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
(İHA)
Kisecik, İtfaiye, Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:20 Kaynak: İHA
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