Hatay'da orman yangını
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Hatay'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:20 Kaynak: İHA
'ın Antakya
ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye
ekipleri, yaklaşık 3 hektarlık alanı etkisi altına alan yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kisecik
Mahallesi Gediktepe
mevkiinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede 3 hektarlık alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine alana Antakya Orman İşletme Müdürlüğü
ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında ekiplere yardım ettiği yangın, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
(İHA)
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