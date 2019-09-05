Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.

Beyköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin bir saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Çalışmalara bir helikopter, 4 arazöz ile 2 su tankı katıldı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine, yangınların genellikle insan faktöründen kaynaklı çıktığını söyledi.

Ketmen, orman yangınları konusunda vatandaşlardan bu dönemde daha dikkatli olmalarını istedi.