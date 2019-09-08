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Hatay'da orman yangını

33 dakika önce

Hatay'da orman yangınıHATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde orman yangını çıktı.

Hatay'da orman yangını

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde orman yangını çıktı. 1 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akbez Mahallesinde bulunan ormanlık arazideki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 1 helikopter, 3 arazöz ve çok sayıda itfaiye eri, rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın noktasına yol olmaması nedeniyle ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor.

Hassa, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:44 Kaynak: İHA
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