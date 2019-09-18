Hatay'da orman yangını
1 saat önce
HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde, ormanlık alanda birçok noktada aynı anda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:33 Kaynak: DHA
HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde, ormanlık alanda birçok noktada aynı anda yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı.
Saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkiindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Birçok noktada aynı anda çıktığı tespit edilen yangınlara 20 arazöz, 10 su tankı ve 5 iş makinesi ile müdahale edildi. Yangın, kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması: Bazı şeyler geçmişte kaldı Pilot olmak isteyen 30 yaşını aşmış üniversite mezunları duybiziTHY hashtagiyle gündem oldu ABD'den Suudi petrollerine yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Saldırı, İran'ın güneyi ve Basra Körfezi'nin ucundan yapıldı İsrail Başbakanı Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi