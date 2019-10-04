Son Dakika Haberleri: Hatay'da orman yangını
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Hatay'da orman yangını

1 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Kisecik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 5 arazöz, itfaiyeye ait çok sayıda su tankı ve bir helikopterle müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ekipler tarafından kurtarıldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, içinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 1 hektar alanda zarar oluştu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ihbar sonrası erken müdahaleyle yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.

Vatandaşlara ormanlık alanlarda çıkabilecek olası yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Ketmen, özellikle bahçe temizliği sırasında ateş yakılmamasını istedi.

Hatay'da orman yangını

Kisecik, Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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