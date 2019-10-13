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Hatay'da orman yangını

1 saat önce

Hatay'da orman yangınıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Hatay'da orman yangını

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında 2 hektara yakın alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Amanos Dağları eteklerindeki Karlısu Mahallesi'nde zirai alanda temizlik çalışmaları sırasında alevler ormanlık alana sıçradı. 4 arazöz ve çok sayıda itfaiye eriyle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonrası 2 hektara yakın alan kül oldu.

Hatay'da orman yangını

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 05:17 Kaynak: İHA
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