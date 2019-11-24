Hatay'da orman yangını
6 saat önce
Hatay'da çıkan orman yangınında 3 dönümlük alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:39 Kaynak: İHA
Hatay'da çıkan orman yangınında 3 dönümlük alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 3 arazöz ile müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor. - HATAY
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