Hatay 'da orman yangını çıktı, havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: İHA

Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

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