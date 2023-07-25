Hatay'da orman yangını! Ekipler var gücüyle müdahale ediyor - Son Dakika
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Hatay'da orman yangını! Ekipler var gücüyle müdahale ediyor

25.07.2023 17:09

Hatay'ın Antakya ilçesindeki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, ekipler alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf ediyor.

İlçeye bağlı Kisecik Mahallesinde ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan 2 uçak ve 9 helikopter ile karadan ise 10 arazözle müdahale ediyor.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük bir gayret harcanıyor. Yangının evlere yakın bir noktada olması sebebiyle vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeye başlandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarından sonra tespit edilecek. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Yangından ilk görüntüler:

Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Kaynak: İHA
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Kisecik, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da orman yangını! Ekipler var gücüyle müdahale ediyor - Son Dakika


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