Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

21.05.2022 16:44
Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye, Belen İlçesi Sarımazı Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanda başlayan yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrası kısa sürede kontrol alındı. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. - HATAY

YORUMLAR
500
BELEN'DE KORKUTAN ORMAN YANGINI BELEN'DE KORKUTAN ORMAN YANGINI Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: İHA

Sarımazı, Yangın, Belen, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
16:43 Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:35 İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'yu verilerle yalanladı: 672 bin Suriyeli İstanbulkart kullanıyor
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 16:52:30. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement