Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı - Son Dakika

Hatay'da orman yangını; yerleşim yerlerine yaklaştı
09.10.2020 11:12
HATAY'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı.
HATAY'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı. Yangında dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Yangın, saat 10.00 sıralarında Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere, sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.Bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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