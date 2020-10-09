Hatay'daki yangında yerleşim yerleri boşaltılıyor - Son Dakika

Hatay'daki yangında yerleşim yerleri boşaltılıyor

HATAY - Hatay'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdidini sürdürüyor. Rüzgarında etkisiyle hızla yayılan alevler sonucu insanlar evlerini terk ediyor.

Sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın sonrası bir çok mahalle boşaltılırken, jandarma ve polis ekipleri tehlike noktalarında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı yangınla ilgili konuşan bir çiftçi, yangın nedeniyle hayvanlarını tahliye edemediklerini söyledi.

Bir başka çiftçi ise kendisinin hayvanlarını kurtardığını diğer çiftçi arkadaşlarının da hayvanlarını ahırlarından çıkaramadıklarını söyledi.

Diğer yandan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, öğle saatlerinden itibaren alanda takip ve incelemesini sürdürüyor.