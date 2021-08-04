Hatay'da orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli'de mücadele sürerken bir ilde daha yangın çıktı

Hatay'da orman yangınına müdahale ediliyor

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.

Dörtyol ilçesi Şifalısu mevki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, 5 arazöz ve 3 yer ekibi müdahale ediyor.

Yangın şu anda yerleşim yerlerini tehdit etmiyor.