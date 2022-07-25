Ayrıca, çalışma kapsamında mahalle muhtarlarının da arasında olduğu 10 bin 803 kişiye orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler konusunda kısa mesajlı bilgilendirme yapıldı.

Anonslarda, kentin büyük bir bölümünün ormanlık alanlarla kaplı olduğu hatırlatılarak, anız ve ateş yakılmaması konusunda duyarlı olunması istendi.

Kaynak: AA

Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da orman yangınlarına karşı anonslu uyarı - Son Dakika

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