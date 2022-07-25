Hatay'da orman yangınlarına karşı vatandaşlara anonslu uyarı - Son Dakika
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Hatay'da orman yangınlarına karşı vatandaşlara anonslu uyarı

25.07.2022 09:55
Hatay'da orman yangınlarına karşı vatandaşlara anonslu uyarı

- Hatay'da orman yangınlarına karşı vatandaşlara anonslu uyarı Hatay'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşlara orman yangınlarına karşı il genelinde 'anonslu' uyarı yapıldı.

- Hatay'da orman yangınlarına karşı vatandaşlara anonslu uyarı

HATAY - Hatay'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşlara orman yangınlarına karşı il genelinde 'anonslu' uyarı yapıldı.

Hatay Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından, jandarma devriye müdahale araçlarından, mahalle ve ilçe merkezlerinde camilerindeki minarelerden son zamanlarda çıkan yangınlar ile ilgili ortak anons yapılarak vatandaşların konuya duyarlı olunması istenildi.

Jandarma Komutanlığı ayrıca mahalle muhtarları ile birlikte 10 bin 803 vatandaşa orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler konusunda kısa mesaj ile bilgilendirme yapıldı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da orman yangınlarına karşı vatandaşlara anonslu uyarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da orman yangınlarına karşı vatandaşlara anonslu uyarı - Son Dakika
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