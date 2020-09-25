Hatay'da ormanı kundaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da ormanı kundaklayan zanlı tutuklandı

Hatay'da ormanı kundaklayan zanlı tutuklandı Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda, 4 farklı noktada yangın çıkarırken yakalanan zanlı 3 saat süren ifade sürecinin ardından tutuklandı.

Hatay'da ormanı kundaklayan zanlı tutuklandı HATAY - Hatay'ın Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda, 4 farklı noktada yangın çıkarırken yakalanan zanlı 3 saat süren ifade sürecinin ardından tutuklandı. Arsuz ilçesinde orman yangınına müdahale eden ekipler tarafından yangın mahalinde yakalanan ve göz altına alınan Fatih M. Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. İskenderun Adliyesine getirilen şahıs soruları cevapsız bıraktı. Elinde çakmakla yakalanan Fatih M'nin Gaziantep ilinden geldiği ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi. Yaklaşık üç saat savcılığa ve nöbetçi hakimliğe ifade veren Fatih M. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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