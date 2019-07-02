Hatay'da ormanlık alan yandı
56 dakika önce
HATAY'ın Antakya ilçesinde bahçe temizliğinde otların yakılması sırasında alevler, ormana sıçradı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:29 Kaynak: DHA
HATAY'ın Antakya
ilçesinde bahçe temizliğinde otların yakılması sırasında alevler, ormana sıçradı. Yangın, itfaiyenin kısa süreli müdahalesi sonucu söndürüldü.
İlçedeki Narlıca
Mahallesi'nde bahçe temizliği sonrası vatandaşlar tarafından yakılan otlardan yükselen alevler, ormanlık alana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, bir müdahale aracı, 3 arasöz, 2 su tankı ve 16 orman işçisi ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
2 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması sürüyor.
- Hatay
EPGİS Başkanı Aktaş: Petrol fiyatlarındaki artıştan eşel mobil sistemi bizi koruyacak
Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi
Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı
Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi