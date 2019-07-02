Son Dakika Haberleri: Hatay'da ormanlık alan yandı
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Hatay'da ormanlık alan yandı

1 saat önce

HATAY'ın Antakya ilçesinde bahçe temizliğinde otların yakılması sırasında alevler, ormana sıçradı.

Hatay'da ormanlık alan yandı, System.String[]


HATAY'ın Antakya ilçesinde bahçe temizliğinde otların yakılması sırasında alevler, ormana sıçradı. Yangın, itfaiyenin kısa süreli müdahalesi sonucu söndürüldü.
İlçedeki Narlıca Mahallesi'nde bahçe temizliği sonrası vatandaşlar tarafından yakılan otlardan yükselen alevler, ormanlık alana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, bir müdahale aracı, 3 arasöz, 2 su tankı ve 16 orman işçisi ile müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
2 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışması sürüyor.

- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:00 Kaynak: DHA
Antakya, Hatay, Güncel
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