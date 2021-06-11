Hatay'da ormanlık alanda 5 bin 612 bitkisi kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesinde ormanlık alanda 5 bin 612 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.
Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Sinanlı ve Balıklıdere Mahallesinde bulunan ormanlık alan içerisinde narkotik gezi planı kapsamında arama faaliyeti icra yapıldı.
Narkotik gezi planı kapsamında söz konusu mahallelerde icra edilen arama faaliyetinde ormanlık alan içerisinde boyları 80-100 cm olan 5 bin 612 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. - HATAY
Kaynak: İHA
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