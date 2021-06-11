Narkotik gezi planı kapsamında söz konusu mahallelerde icra edilen arama faaliyetinde ormanlık alan içerisinde boyları 80-100 cm olan 5 bin 612 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. - HATAY

Defne İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Sinanlı ve Balıklıdere Mahallesinde bulunan ormanlık alan içerisinde narkotik gezi planı kapsamında arama faaliyeti icra yapıldı.

Hatay 'ın Defne ilçesinde ormanlık alanda 5 bin 612 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da ormanlık alanda 5 bin 612 bitkisi kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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