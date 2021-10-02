Son dakika haberi: Ormanlık alanda başlayıp zeytin bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine bölgeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ormanlık alandan zeytin bahçesine de sıçrayan yangını büyümeden söndürdü.

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