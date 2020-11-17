Hatay'da ormanlık alanda ceset bulundu - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesinde, ormanlık alanda çürümüş halde erkek cesedi bulundu.

Dekuk mevkisinde av yapan bir grup vatandaş, ormanlık alanda çürümüş halde bir ceset fark etti.

Avcıların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisin incelemesinin ardından bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, kimlik tespiti ve ölüm sebebi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cesedin, yaklaşık 4 ay önce Defne ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Soner Açıkgöz'e (26) ait olduğu üzerinde duruluyor.