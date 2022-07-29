Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

29.07.2022 00:23
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Antakya ilçesi Ballıöz Mahallesi Parkevler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Hatay Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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