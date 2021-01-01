Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
01.01.2021 01:17
Hatay'ın Belen ilçesinde yeni yıl kutlamaları kapsamında havai fişek patlaması sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde yeni yıl kutlamaları kapsamında havai fişek patlaması sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sarımazı Mahallesi'nde yılbaşı nedeniyle patlatılan havai fişekler ormanlık alanda yangın çıkardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, arazöz ve su tankıyla müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza geldi Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı