Son dakika: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

18.04.2022 12:56

Son dakika haber... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerce karadan müdahale edildi.

Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmeye başlamasıyla yangına söndürme uçağıyla da müdahaleye başlandı.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İki şüpheli sabotaj iddiasıyla gözaltında

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir uçak ve 20 arazözle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış olup konuyla ilgili soruşturma devam etmekte." denildi.

Son dakika: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

YORUMLAR
500
Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (3) Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı (3) Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir
13:27 Maske zorunluluğu kalkacak mı? Karar, Bilim Kurulu'nun çarşamba günü yapılacak toplantısında belli olacak
13:16 Eve giren babanın acı anı! 42 yaşındaki kızını başından vurulmuş halde buldu!
13:14 3 yaşındaki çocuğu eşek ısırdı! Göz kapağı kopan Fatma'ya boynundan alınan doku ile yeni göz kapağı yapıldı
13:08 Hırsızlar sert kayaya çarptı! Demir sopalı yaşlı kadından örnek savunma
13:01 İstanbul için korkutan rapor! Olası bir 7.5'lik depremde bu 13 ilçe ve 91 bin 81 bina yıkılacak
12:56 Eski sevgiliden akılalmaz intikam: Arabasına rujla küfürler yazdı
12:56 Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum
12:50 CHP Genel Merkezi'ne pankart asıldı: Ya cevap ver ya hesap ver!
12:26 Hakan Ural eleştirilere "Sevmek suç mu" notuyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 13:49:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement