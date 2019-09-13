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Hatay'da ormanlık arazide ekili 147 kök kenevir ele geçirildi

6 dakika önce

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da jandarma ekipleri, ormanlık araziye ekilmiş 147 kök kenevir ele geçirdi.

Hatay'da ormanlık arazide ekili 147 kök kenevir ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da jandarma ekipleri, ormanlık araziye ekilmiş 147 kök kenevir ele geçirdi.


Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Karlısu Mahallesi'nde bulunan ormanlık araziye operasyon düzenlendi. Ormanlık arazide yapılan aramada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ekilmiş 147 kök kenevir tespit edildi. Boyları 1 ile 4 metre arasından değişen kenevirler jandarma ekiplerince imha edilirken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - HATAY

Jandarma, Antakya, Kenevir, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:22 Kaynak: İHA
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