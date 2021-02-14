Hatay'da örtü altı yangını büyümeden söndürüldü
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü altı yangını büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükoba Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. İhbar üzerine yangına, Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri, 5 arazözle ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da örtü altı yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika