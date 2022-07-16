HATAY'DA ÖRTÜ YANGININDA 30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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HATAY'DA ÖRTÜ YANGININDA 30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

16.07.2022 13:45

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde ormanda çıkan örtü yangınında 30 dönüm alan zarar gördü.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde ormanda çıkan örtü yangınında 30 dönüm alan zarar gördü.

Gümüşoluk Yaylası'na bağlı Kireç Ocağı mevkisindeki ormanda saat 12.00 sıralarında heniz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 10 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter ve 70 orman işçisi yangına müdahale etti. Ekiplere jandarma ve polis ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaklaşık 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
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Hatay'da orman yangını çıktı, havadan ve karadan müdahale ediliyor Hatay'da orman yangını çıktı, havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'DA ÖRTÜ YANGININDA 30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: HATAY'DA ÖRTÜ YANGININDA 30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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