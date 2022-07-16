Herkes merak ediyor! İzmir'de trafiğin ortasına inen helikopterle ilgili bir iddia var

Gümüşoluk Yaylası'na bağlı Kireç Ocağı mevkisindeki ormanda saat 12.00 sıralarında heniz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 10 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter ve 70 orman işçisi yangına müdahale etti. Ekiplere jandarma ve polis ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA

Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HATAY'DA ÖRTÜ YANGININDA 30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika

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